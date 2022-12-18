اليوم السابع
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الصرف الصحى بالإسكندرية: استلام شهادات الإدارة الفنية المستدامة لـ10 محطات معالجة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:53 ص
الصرف الصحى بالإسكندرية: استلام شهادات الإدارة الفنية المستدامة لـ10 محطات معالجة جانب من استلام الشهادات
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن اجتياز شبكات صرف صحي رشيد رضا وسموحة وبشاير الخير وأبو قير ومحطات معالجة صرف صحي أبيس 6/8  والمعمورة ومحطة خورشيد والزوايدة وأبيس 2\8 وأبيس العاشرة ، اجراءات تقييم تجديد الحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، وحصول محطة معالجة صرف صحي أبيس 11\8 علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة لأول مرة والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأشار فى بيان صادر اليوم إلي أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأوضح أهمية حصول محطات الصرف الصحي على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأكد رئيس صرف الإسكندرية، أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً  بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي بما يساير التطورات التكنولوجية الحديثة بقطاع الصرف الصحي لضمان تقديم افضل خدمة للمواطنين.

 

 


الاسكندرية

الصرف الصحى

محطات المعالجة

شبكة الصرف الصحى



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