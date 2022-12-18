اليوم السابع
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الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا حول طرد مشبوه وصل لرئيس الوزراء يائير لابيد

الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:59 م
الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا حول طرد مشبوه وصل لرئيس الوزراء يائير لابيد يائير لابيد
كتب- وكالات

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فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، تحقيقا في وصول طرد مشبوه إلى رئيس الوزراء يائير لابيد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أن الأمن الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي، فتح تحقيقا موسعا في وصول طرد مشبوه إلى يائير لابيد، جاء عبر البريد الداخلي للبرلمان "الكنيست" الإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الأمن الخاص بلابيد فوجئ عندما فتح الطرد المشبوه، حيث وجد بداخله "نبيذا وسكينا بمقبض خشبي، وكتيب فيه صور خاصة بيائير لابيد نفسه، بالإضافة إلى مغلفين يحتويان على نحو 1800 يورو".

وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية لم تتعرف على مرسل الطرد حتى هذه اللحظة، وتحاول بالتنسيق مع جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" تعقب هوية المرسل، خاصة وأن الطرد قد أرسل إلى الكنيست الأسبوع الماضي.

 


الشرطة الإسرائيلية

تحقيق

طرد مشبوه

رئيس الوزراء يديعوت أحرونوت

الكنيست



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