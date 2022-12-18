السفير الروسي في أمريكا: عواقب زيادة إمدادات الأسلحة لكييف لا يمكن التنبؤ بها

وكالات

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة "تتورط" بشكل متزايد في الصراع بأوكرانيا وتتجاهل مخاوف روسيا التي عبرت عنها عبر جميع القنوات .

كما أضاف "عواقب زيادة إمدادات الأسلحة لكييف لا يمكن التنبؤ بها حقاً، مشيرا إلى "أن الولايات المتحدة تتجاهل مخاوفنا تماما، التي نبلغها لمحاورينا عبر جميع القنوات المتاحة"، وفق ما نقلته صحيفة "نيوزويك" اليوم.

وشدد على أن الخطوات العملية التي يتخذها البيت الأبيض تزيد المخاطر باستمرار من خلال "إرسال المزيد المزيد من الأسلحة القوية"، وهو ما يشير إلى أن واشنطن تسعى إلى التصعيد على حد قوله.

جاء هذه التصريحات بعدما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، للتصدي للعملية الروسية في البلاد، إضافة إلى المساعدات التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن حزمة المساعدات التي أعلن عنها في التاسع من هذا الشهر، تؤكد التزام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية، بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي وغيرها من متطلبات ميدان المعركة.

وكانت مصادر مطلعة، نقلت قبل أسبوع، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن حزمة المساعدات ستتضمن وسائل لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني والتصدي لطائرات مسيرة.

كما من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا كذلك صواريخ لأنظمة HIMARS، وعربات مدرعة من نوع Humvee ومولدات الطاقة.

ومن المخطط أيضاً أن يتم تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من مستودعات البنتاجون، وفقا لما ذكرته "رويترز".