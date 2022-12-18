اليوم السابع
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السفير الروسي بواشنطن: أمريكا تسعى لتصعيد النزاع في أوكرانيا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:30 م
السفير الروسي بواشنطن: أمريكا تسعى لتصعيد النزاع في أوكرانيا السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف
أ ش أ

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اتهم السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، واشنطن بالسعي لتصعيد النزاع في أوكرانيا عبر تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة القوية. 
 
وقال أنطونوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الولايات المتحدة تنجر بشكل متزايد إلى الصراع الأوكراني"، محذرا من عواقب لا يمكن التنبؤ بها لزيادة إمدادات الأسلحة لكييف، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية تتجاهل هواجس موسكو بهذا الشأن".
 
وأشار إلى أن "الكثير من السياسيين الأمريكيين لا يزالون يفكرون ويتصرفون وفقا لقوانين الحرب الباردة"، لافتا إلى أن "استعادة موسكو لهيبتها أصبح مصدر إزعاج لواشنطن".
 
 

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