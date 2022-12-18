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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى الشابو المخدر بسوهاج

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:06 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى الشابو المخدر بسوهاج جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم "ا.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامقيتامين بدائرة قسم جرجا.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم جرجا عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وترويجه على عملائه بدائرة قسم جرجا، وراغبى الشراء والمتعاطين.
 
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 12 كيس من الشابو وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


سوهاج

جنابات سوهاج

الشابو

جرجا

السجن



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