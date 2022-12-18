اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:20 م
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الرئيس السيسي يتابع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:03 م
الرئيس السيسي يتابع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية الرئيس السيسي
كتب محمد الجالي

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يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعى الحالى".


الامن الغذائي

السلع

الحرب الروسيه الأوكرانية

الرئيس السيسي



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