الرئيس السيسي يتابع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعى الحالى".
الرئيس السيسي يتابع توفير السلع الغذائية الاستراتيجيةالأحد، 18 ديسمبر 2022 12:03 م
الرئيس السيسي
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