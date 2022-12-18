الرئيس السيسي يتابع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية

كتب محمد الجالي

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعى الحالى".