الرئيس الأوكراني يقترح عقد قمة سلام عالمية هذا الشتاء

أ ش أ

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عقد قمة سلام عالمية هذا الشتاء.



ونشر المكتب الرئاسي الأوكراني رسالة زيلنسكي المصورة، قال فيها "عرضنا صيغة السلام على العالم.. وهي عادلة تماما، قدمناها لأنه لا يوجد أبطال في الحرب ولا يمكن أن يكون هناك تعادل"إما فائز أو خاسر"، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وأضاف زينلسكي "أعلن مبادرة عقد قمة سلام عالمية هذا الشتاء.. القمة لتوحيد كل دول العالم حول قضية السلام العالمي. وباتت المدن خالية بعد الحرب".

وكانت كييف تأمل أن يتم بث رسالة الفيديو بل أن تواجه الأرجنتين حاملة اللقب فرنسا في استاد لوسيل بالدوحة في المباراة النهائية مع جمهور عالمي متوقع يبلغ مئات الملايين، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يسمح الفيفا بهذه الخطوة، حسبما أفادت الجارديان.



وأفادت الأنباء أن زيلينسكي طلب من هيئة إدارة كرة القدم العالمية السماح له بمشاركة رسالة سلام قبل المباراة النهائية.



وقال مساعد الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولاك على تويتر إن الفيفا "يظهر عدم فهم للكارثة التي سببتها روسيا فيى العالم من خلال شن حرب في أوكرانيا".

في سياق آخر ، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن روسيا رحلت نحو مليوني مواطن من بينهم عدد كبير من الأطفال من الأراضي الأوكرانية.



وقال زيلينسكي في تصريحات متلفزة بحسب وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن "الأرقام مختلفة، تراوح عدد الذين تم ترحيلهم من 50 ألف إلى 200 ألف طفل تم تسجيل أسمائهم إلى جانب عدة ملايين من النساء وكبار السن"، مشيرا إلى أننا نعتقد أن نحو مليوني شخص تم ترحيلهم كما تم احتجاز عدة أطفال كرهائن.



وأشار إلى أن موظفي محطة زاباروجيا النووية تعرضوا للابتزاز من خلال اصطحاب أطفالهم إلى مراكز الترفيه في روسيا ثم طلبوا التعاون معهم من خلال تبادل جوازات السفر الأوكرانية بجوازات سفر روسية.



وأضاف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أن هناك حالات كثيرة من هذا القبيل تتعلق بموظفي شركات مختلفة.



ولفت زيلينسكي إلى أن هناك نحو 500 شخص روسي في محطة زاباروجيا النووية، قائلا إن "استخدام الأسلحة النووية في عصرنا ليس مزحة هو أمر خطير".



وأضاف "هناك 500 مسلح هناك ولديهم متفجرات وجميعهم مسلحون ويقدمون الطعام والماء للموظفين حسب الجدول الزمني".



ووفقا للبيانات التي قدمها المدعون العامون للأحداث، قُتل نحو 450 طفلا وأصيب أكثر من 863 في أوكرانيا نتيجة الحرب الروسية.