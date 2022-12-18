اليوم السابع
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"الدين يسر".. حملة دعوية توعوية لوزارة الأوقاف يناير المقبل

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:32 ص
"الدين يسر".. حملة دعوية توعوية لوزارة الأوقاف يناير المقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تعد وزارة الأوقاف لإطلاق أكبر حملة دعوية توعوية تحت عنوان "الدين يسر"، والتى تهدف إلى بيان سماحة الإسلام ويسر تعاليمه، وكشف زيف كل دعاوى التشدد والتطرف والتقعر شكلا أو مضمونا.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الحملة تتضمن خطبا وندوات وإصدارات وقوافل دعوية وبرامج للأطفال وقوافل للواعظات طوال يناير المقبل .
 
واستحدثت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022 على النحو التالي:
 
1. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).
 
2. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).
 
3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).
 
4. إطلاق مقرأة الأئمة القراء.
 
5. إطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور.
 
6. إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.
 
7. إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات.
 
8. إطلاق ( 5 ) مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات.
 
9. إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.
 
10. عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا.
 
 
 
 

الدين يسر

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