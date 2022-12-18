الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على قرية "ياكوفليفكا" بدونيتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على قرية "ياكوفليفكا" الواقعة في أراضي دونيتسك وتحريرها من العسكريين الأوكرانيين.



وقالت الدفاع الروسية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات الروسية تعمل حاليا على تطهير القرية من فلول الجيش الأوكراني هناك"، مشيرة إلى أن حصيلة قتلى العدو على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم، على حد وصفها.



وأضافت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلا وتدمير ناقلة جنود مدرعة وسيارتين على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و60 فردا بين قتيل وجريح في استهداف قوات الاحتياط وصد هجمات على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى 50 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك.



وأشارت إلى أنه تم تدمير رادار AN / TPQ-36 مضاد للبطارية أمريكي الصنع في دونيتسك، وإسقاط طائرة بدون بدون طيار واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس، مؤكدة تصفية أكثر من 40 عسكرية أوكرانيا في صد هجمات قوات كييف على محور دونيتسك.



ولفتت إلى أن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 344 طائرة، و184 مروحية و2676 طائرة بدون طيار، و398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7149 دبابة ومدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ و3691 قطعة من المدفعية لبميدانية ومدافع الهاون و7650 مركبة عسكرية خاصة.