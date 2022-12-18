اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 96 قطعة سلاح نارى و362 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:02 م
الداخلية تضبط 96 قطعة سلاح نارى و362 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 96 قطعة سلاح نارى، و362 قضية مخدرات، وتنفيذ 51785 حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (19) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 22 متهما لعدد 11منهم معلومات جنائية وتنفيذ 3164 حكما قضائيا متنوعا، وضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

مخدرات

سلاح

حملة أمنية

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة