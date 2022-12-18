الداخلية تضبط 1826 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1826) قضية تموينية متنوعة من بينها:

ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (7,700 أرز أبيض) (51) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (626,370 طن أرز شعير)، وضبط4 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (18,547 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف" - 1056 لتر "زيت طعام") ، وكذا ضبط (612) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بمضبوطات بلغت (35,150 طن دقيق أبيض – 35,810 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة وأسمدة وأعلاف" – 4000 عبوة شاى – 8881 عبوة سجائر).

وضبط (917) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17) قضية دقيق بلدى مدعم - 243 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 272 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 385 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (23,250 طن دقيق بلدى مدعم)، وضبط (21) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,750 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 1700 لتر مواد بترولية) بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (751,577 طن) أبرزها (23,250 طن دقيق بلدى – 35,150 طن دقيق أبيض – 7,700 طن أرز أبيض – 626,370 طن أرز شعير – 54,357 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة أسمدة وأعلاف" ، 4,750 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 1056 لتر زيت طعام – 4000 عبوة شاى - 1700 لتر مواد بترولية – 8881 عبوة سجائر) كان أبرزها ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها (9,2 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (9,15 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى كمية قدرها (8,4 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (مالك مخبز سياحى – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (9 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخبز سياحى – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (8 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (2,972 طن "مسلى – مكرونة - تونة" – 1056 لتر زيت طعام) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية " بدون ترخيص " - بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (1,2 طن "أرز أبيض") معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك محل الأعلاف الحيوانية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (15 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (51) قضية بمضبوطات بلغت (626,370 طن "أرز شعير")، وضبط (مالكة مصنع لتعبئة منتجات الألبان) بمحافظة المنوفية وبحوزتها كمية قدرها (10 طن "ملح طعام") معبأة داخل شكائر بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 45 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 8991 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.