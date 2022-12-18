الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه بالشرقية وأسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتى مركزى شرطة (صان الحجر بالشرقية – الفتح بأسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الشرقية - أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، حيث تم استهداف (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وتبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه تم ضبط(كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - عدد 5 طربة لمخدر الحشيش)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة صان الحجر .. وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو – عدد من الطلقات النارية – دراجة نارية "بدون لوحات" – أدوات تغليف وتقطيع – ميزان حساس - هاتف محمول – عدد 4 سلاح أبيض).

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 500,000 خمسمائة ألف جنيه تقريباً.