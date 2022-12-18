الداخلية تضبط شحنة أسلحة ومخدرات بقيمة 2 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى ضربة أمنية استباقية تمكنت العيون الساهرة من ضبط 3 أشخاص بالقليوبية وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وعدد من أدوات ومواد التصنيع فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام كلٍ من (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالاتجار فـى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30,300 كيلو جرام - طبنجة – عدد من الطلقات النارية - خزينة بندقية آلية - 2 سلاح أبيض - الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,121,000 جنيه تقريباً )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.