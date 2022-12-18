اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية: اليوم العالمى للغة العربية⁩ سجل تاريخا فاصلا لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:06 ص
الخارجية: اليوم العالمى للغة العربية⁩ سجل تاريخا فاصلا لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد
أ.ش.أ

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن اليوم العالمي للغة العربية‬، سجل تاريخاً فاصلاً لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية - في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد، " اللغة العربية.. هويتنا.. خزينة قيمنا ..حافظة تراثنا..وناقلة حضارتنا.. نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية⁩ الذي سجل تاريخاً فاصلاً لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، اعترافاً بإسهامها في الحضارة الإنسانية، لغتنا العربية لغة تواصل".

 


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