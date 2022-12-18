الخارجية: اليوم العالمى للغة العربية⁩ سجل تاريخا فاصلا لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية - في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد، " اللغة العربية.. هويتنا.. خزينة قيمنا ..حافظة تراثنا..وناقلة حضارتنا.. نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية⁩ الذي سجل تاريخاً فاصلاً لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، اعترافاً بإسهامها في الحضارة الإنسانية، لغتنا العربية لغة تواصل".