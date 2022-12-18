اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تدعو لإنهاء الانقسامات السياسية فى بيرو

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:33 م
الخارجية الأمريكية تدعو لإنهاء الانقسامات السياسية فى بيرو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

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أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى مباحثات هاتفية مع رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، التي تشهد بلادها احتجاجات منذ عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو.

ووفق ما أفاد به المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، شجع بلينكن خلال المكالمة في 16 ديسمبر "السلطات المدنية والمؤسسات في البيرو على مضاعفة جهودها لبدء الإصلاحات اللازمة وحماية الاستقرار الديموقراطي".

وشدد بلينكن، "على ضرورة انخراط جميع الأطراف في البيرو لحوار بنّاء، من أجل تخفيف الانقسامات السياسية والتركيز على المصالحة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيسة بولوارتي بشأن الأهداف والقيم المشتركة المتعلقة بالديموقراطية، وحقوق الإنسان والأمن ومكافحة الفساد والازدهار الاقتصادي".

وشددت دينا بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو قبل عزله، على أنها لن تتنحى، وحضّت البرلمان على تقديم موعد الانتخابات العامة.

 

أمريكا

أنتونى بلينكن

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