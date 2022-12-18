"التنمية الأفريقي" يقر قرضا لتغطية ائتمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنجولا

أ ش أ

أقر البنك الأفريقي للتنمية قرضا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لصالح بنك التنمية الأنجولي في خطوة تستهدف تغطية خطابات الاعتماد وأدوات تمويل التجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو القطاع الخاص، وتوفير الائتمان للقطاعات المحرومة.



وذكر بيان البنك الإفريقي للتنمية أن القرض يستهدف تمكين بنك التنمية في أنجولا من التوسع في دعم وضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات التي تقودها النساء، وتسهيل متطلبات تمويل تجارة الاستيراد والتصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية سوق الائتمان الأنجولي.



وأشار بنك التنمية الأفريقي إلى أنه تم تقديم ضمان يصل إلى 100٪ للبنوك المشاركة لمخاطر عدم السداد الناشئة عن تأكيد خطابات الاعتماد وأدوات تمويل التجارة المماثلة الصادرة عن بنك التنمية الأنجولي.



وفي غضون ذلك، قالت المديرة العامة للبنك لمنطقة الجنوب الأفريقي ليلى مقدم تعليقًا على القرض: "إن موافقة البنك على هذا التسهيل تسمح للبنك الأفريقي للتنمية بدعم بنك التنمية الأنجولي لتمويل المعاملات المتعلقة بالتجارة، مثل صادرات السلع الزراعية، واستيراد المواد الخام والمدخلات، الأمر الذي يعزز قدرة بنك التنمية الأنجولي على تمويل المعاملات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وتوفير تغطية أساسية للمخاطر لدعم تمويل سلسلة القيمة، ورأس المال العامل، ومعاملات التصدير والاستيراد".



في السياق ذاته، أكد أحمد عطعوط، المسؤول عن إدارة تطوير القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية، الحاجة لهذا القرض في القارة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تساعد بنك التنمية الأنجولي على زيادة دعم تمويل التجارة للقطاعات الحيوية في الاقتصاد الأنجولي من خلال ضمان المعاملات عالية المخاطر وتعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المالي.