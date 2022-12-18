التمثيل التجارى: فرص استثمارية واعدة بقطاع الصناعات الطبية والمستلزمات والأدوية

كتب إسلام سعيد

قال يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ، أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية دعم الصناعات الطبية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلي دعم الدولة لهذا القطاع من خلال عدة حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي عبر إعفاءات ضريبة وجمركية وكذلك تسهيل منح الرخص الذهبية للصناعات الواعدة.

وأضاف كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة خلال استقبال بعثة المشترين الدوليين بقطاع الصناعات الطبية والمستلزمات والأدوية ، أن صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بلغت عام 2021 بلغت 696 مليون دولار أمريكي لعدة دول أبرزها السعودية واليمن والسودان والعراق والأردن والمغرب وغيرها مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30%، مشيراً إلى أن واردات القطاع خلال 2021 بلغت 5.4 مليار دولار.

وأعلن يحيى الواثق بالله، ارتفاع صادرات القطاع لتسجل 632 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46.3%، في حين بلغت واردات هذا القطاع 3.3 مليار دولار امريكي خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.

وقال رئيس التمثيل التجاري، إن هذه الأرقام تكشف عدة فرص واعدة في الأسواق العربية والإفريقية، كما تثبت أهمية تأسيس مشروعات بين مصر والدول المختلفة ودعم الاستثمارات الأجنبية وجذبها لمصر في قطاع الصناعات الطبية والأدوية والمستلزمات، مشيراً إلي وجود فرص كبيرة للشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري بهذا القطاع وسط حوافز كبيرة

وذكر رئيس التمثيل التجاري ، أن وزارة التجارة أعدت استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات تتركز على عدة قطاعات ومنها الصناعات الطبية والمستلزمات ، ويحرص التمثيل التجاري على الدعم المستمر لهذا القطاع وتوفير كافة دراسات السوق والفرص التصديرية وتنظيم البعثات التجارية وكذلك التنسيق مع كافة البنوك العاملة في ملف الصادرات.