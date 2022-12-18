"التضامن" تستأنف اليوم صرف معاشات شهر ديسمبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

كتب مدحت وهبة

استأنفت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات ديسمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي، في استكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع في الشمول المالي لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.