اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل مطران البحيرة ومطروح بعد عودته من رحلة علاجية بالخارج

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:44 م
البابا تواضروس يستقبل مطران البحيرة ومطروح بعد عودته من رحلة علاجية بالخارج البابا تواضروس يستقبل مطران البحيرة ومطروح
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية بالخارج.
 
واطمأن قداسة البابا على صحته، وهنأه بمناسبة العيد الواحد والخمسين لرسامته أسقفًا (١٢ ديسمبر) ، وعيد ميلاده (١٧ ديسمبر).
 
ويأتى استقبال البابا قبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير المقبل. 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

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