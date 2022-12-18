اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على جنازة طفل فلسطيني في الخليل

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:14 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على جنازة طفل فلسطيني في الخليل الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على جنازة طفل فلسطيني في بلدة "بيت أُمر" المُضطربة، الواقعة شمال مُحافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية. 


وقالت مصادر طبية وأمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، وحاولت منع المشاركين في تشييع طفل من الوصول إلى المقبرة المحاذية للشارع الرئيسي، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة عدد من المشيعين بحالات اختناق. 


وأضاف المصادر أنه جرى علاج المُصابين وإسعافهم ميدانيًا. 


إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

الاعتداء على جنازة طفل فلسطيني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة