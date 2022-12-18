الأمين العام لجامعة الدول العربية: هناك صحوة غير مسبوقة فى المجتمع العربى

كتب أحمد حسن

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مؤتمر الاسكان العربي فرصة جيدة للتحدث عن مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة، لافتا إلي أن الجمهورية الجديدة، خرجت للواقع في وقت قياسي بسواعد المصريين.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال كلمته بمؤتمر الإسكان العربي السابع، أن هناك صحوة غير مسبوقة في المجتمع العربي، لافتا إلي أن ما يحدث في مصر بالتحديد من نهضة عمرانية غير مسبوقة، يسمي ذلك بالاعجاز وليس الانجاز، وتقدم بالشكر لوزارة الإسكان، علي الجهد الكبير الذي تبذله في المدن الجديدة في مختلف نواحي مصر من شرقها وغربها وجنوبها وشمالها .

وقال إن مؤتمر المناخ مثل مبادرة قوية من مصر للعالم أجمع لمواجهة التحديات الكبري التي تواجه العالم بسبب المناخ، لافتا إلي أن المؤتمر لم يغفل دور وزارة الإسكان في المدن الجديدة وملفات الإسكان.

وأوضح أن من المقرر أن يسكن نحو 50٪؜ من سكان مصر، داخل المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع بحلول عام 2050.