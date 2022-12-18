الأجهزة الرقابية تبدأ فى متابعة الأسواق لضبط أسعار السلع.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تبدأ لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة فى الأماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة ،حملات رقابية مكثفة على الأسواق، حيث نجحت مباحث التموين على مدار الأيام الماضية فى التصدى للكثير من المخالفات وتحرير محاضر لأى محل تجارى يثبت مخالفته من أجل الحفاظ على حقوق المواطن فى حصوله على السلع بجودة عالية ودون مغالاة غير مبررة .

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد طالب مديريات التموين خلال الأسبوعين المقبلين، بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.