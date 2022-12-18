اليوم السابع
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اعرف طرق الوقاية من حرائق الدفايات لمنع ظهور وفيات

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 ص
اعرف طرق الوقاية من حرائق الدفايات لمنع ظهور وفيات السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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يستعين بعض المواطنين بالدفايات الكهربائية، والتى كثيرا فى تتسبب فى اندلاع حرائق بالشقق ناتجة عن ماس كهربائى، وقد نتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الاشخاص وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
 
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
 
-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
 
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
 
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
 
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
 
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

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