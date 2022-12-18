اعرف تفاصيل جداول الامتحانات لكل المراحل التعليمية بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة ابتدائى وإعدادى وثانوى، جداول الامتحانات الخاصة بكافة المراحل التعليمية والضوابط المنظمة لها.

ومن جانبه شدد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 يناير 2023، على أن تنتهي 25 يناير بالنسبة للمدارس الرسمية، ويوم 28 يناير بالنسبة للمدارس الخاصة واللغات الرسمية، على أن تبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

ويتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 في محافظة سوهاج في التالى :

يوم الأربعاء 18 يناير 2023: مادة اللغة العربية والخط والإملاء + مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية.

يوم السبت 21 يناير 2023: مادة الجبر والإحصاء + مادة التربية الفنية.

يوم الأحد 22 يناير 2023: مادة العلوم + مادة التربية الدينية.

يوم الاثنين 23 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: مادة الهندسة + مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلوما.

يوم الأربعاء 25 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الخاصة واللغات: يوم 14 يناير 2023 - امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الخاصة واللغات: يوم 28 يناير 2023 - امتحان مادة اللغة الفرنسية.

امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الخاصة واللغات: يوم 28 يناير 2023 - امتحان مادة اللغة الألمانية.

أما في مرحلة النقل للمرحلة الإعدادية فقد جاء جدول امتحانات أولى وثانية إعدادي سوهاج ترم أول 2023.

يتمثل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بالفصل الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٢ في محافظة سوهاج، في التالي :

يوم الأربعاء 11 يناير 2022: مادة اللغة العربية والخط العربي + مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس 12 يناير 2023: مادة اللعة الأجنبية + التربية الدينية.

يوم السبت 14 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية + مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأحد 15 يناير 2023: مادة العلوم + مادة التربية الفنية.

يوم الاثنين 16 يناير2023: مادة الهندسة + مادة التربية الدينية.

أما في الشهادة الابتدائية تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الأول 2023 بمحافظة سوهاج يوم 11 يناير، وتنتهي يوم 16 من الشهر ذاته.

ويتمثل جدول امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائي 2022-2023 بمحافظة سوهاج، في النقاط التالية: الأربعاء 11 يناير 2022: اللغة العربية من 8 حتى 10:30 صباحًا – التربية الدينية من 10:45 حتى 12:15 والفترة المسائية امتحان مادة اللغة العربية من 12:30 حتى الساعة 3 مساءً – التربية الدينية من 3:15 حتى الساعة 4:45 مساءً.

الخميس 12 يناير 2022: علوم من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا والفترة المسائية امتحان العلوم من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً

السبت 14 يناير 2022: الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا – ict من 9:45 حتى 11:15 صباحًا والفترة المسائية امتحان الدراسات الاجتماعية من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً – ict من 2:15 حتى 3:45 مساءً.

الأحد 15 يناير 2022: امتحان اللغة الإنجليزية من 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا والفترة المسائية امتحان اللغة الإنجليزية من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً

الاثنين 16 يناير 2022: امتحان الرياضيات من 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا والفترة المسائية امتحان الرياضيات من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً.

أما بالنسبة للصف الخامس الإبتدائى يتمثل جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الابتدائي 2022-2023 بمحافظة سوهاج، في النقاط التالية:

الأربعاء 11 يناير 2022: اللغة العربية من 8 حتى 10:30 صباحًا – التربية الدينية من 10:45 حتى 12:15 والفترة المسائية امتحان مادة اللغة العربية من 12:30 حتى الساعة 3 مساءً – التربية الدينية من 3:15 حتى الساعة 4:45 مساءً.

الخميس 12 يناير 2022: علوم من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا – المهارات المهنية من 9:45 حتى 11:15 صباحًا والفترة المسائية امتحان العلوم من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً – المهارات المهنية من 2:15 حتى 3:45 مساءً.

السبت 14 يناير 2022: الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا – ict من 9:45 حتى 11:15 صباحًا والفترة المسائية امتحان الدراسات الاجتماعية من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً – ict من 2:15 حتى 3:45 مساءً.

الأحد 15 يناير 2022: امتحان اللغة الإنجليزية من 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا والفترة المسائية امتحان اللغة الإنجليزية من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً

الاثنين 16 يناير 2022: امتحان الرياضيات من 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا والفترة المسائية امتحان الرياضيات من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً.

ز بالنسبة للصف الرابع الإبتدائى يتمثل جدول امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي 2022-2023 بمحافظة سوهاج، في التالى

الأربعاء 11 يناير 2022: اللغة العربية من 8 حتى 10:30 صباحًا – التربية الدينية من 10:45 حتى 12:15 الفترة المسائية امتحان مادة اللغة العربية من 12:30 حتى الساعة 3 مساءً – التربية الدينية من 3:15 حتى الساعة 4:45 مساءً.

الخميس 12 يناير 2022: علوم من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا – المهارات المهنية من 9:45 حتى 11:15 صباحًا والفترة المسائية امتحان العلوم من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً – المهارات المهنية من 2:15 حتى 3:45 مساءً.

السبت 14 يناير 2022: الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا – ict من 9:45 حتى 11:15 صباحًا والفترة المسائية امتحان الدراسات الاجتماعية من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً – ict من 2:15 حتى 3:45 مساءً.

الأحد 15 يناير 2022: امتحان اللغة الإنجليزية من 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا والفترة المسائية امتحان اللغة الإنجليزية من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً

الاثنين 16 يناير 2022: امتحان الرياضيات من 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا والفترة المسائية امتحان الرياضيات من 12:30 حتى الساعة 2 مساءً.