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إنشاء 7800 وحدة سكنية بتكلفة 6 مليارات جنيه فى الزقازيق ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:00 ص
إنشاء 7800 وحدة سكنية بتكلفة 6 مليارات جنيه فى الزقازيق ضمن "حياة كريمة" الوحدات السكنية
الشرقية - فتحية الديب

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شهدت محافظة الشرقية، طفرة هائلة وانتعاشة غير مسبوقة في قطاع الإسكان خلال عام 2022 ، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تكلفت مليارات الجنيهات لرفع المعاناة عن المواطنين.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من إنشاء 7800 وحدة سكنية بقرية كفر الحمام ومنطقة الحريري بمدينة الزقازيق علي مساحة 103 أفدنة باستثمارات قدرها 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما جاري إنشاء منطقة سكنية تجارية علي مساحة 8 أفدنة بمدخل مدينة الزقازيق بتكلفة 2 مليار جنيه  تضم 800 وحدة سكنية ومركز تجارى، ومنطقة لوجستية وخدمية بتكلفة مليار جنيه علي مساحة 10 آلاف متر بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق.

وتابع غراب، أنه تم تنفيذ 18 مشروعا بتكلفة 316 مليون جنيه باشراف المهندس محمد النجار وكيل وزارة الإسكان من أهمها إنشاء نفق ميدان عرابي ومول تجاري وإداري متعدد الطوابق بميدان التحرير و4 وحدات إطفاء بمركز الحسينية وسوق منشأة أبو عامر.

 

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الوحدات السكنية

 

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الوحدات السكنية 

 

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الوحدات السكنية 

 

الوحدات السكنية (4)
الوحدات السكنية 

 

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الوحدات السكنية 

 

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الوحدات السكنية 

 

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