"إف-35" تستنزف ميزانية جيش أمريكا قبل خوض أى معركة.. 1.1مليار دولار خسائر

كتب- أحمد الجمل

أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية هائلة لتطوير مقاتلات الجيل الخامس "إف – 35"، التي تحاول تسويقها عالميا على أنها مقاتلة بقدرات خارقة، رغم أن خسائرها تجاوزت مليار دولار، قبل أن تخوض معركة واحدة.

وتتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار، ووصل عدد ما تحطم منها خلال الفترة من 2014 حتى 2022 إلى 11 طائرة، حسبما تشير البيانات المنشورة عن حوادث "إف 35"، وفق "سبوتنيك عربي".

وتقدر القيمة الإجمالية لـ 11 طائرة "إف – 35" بأكثر من 1.1 مليار دولار، وهي خسائر فعلية للجيش الأمريكي والجيوش التي اشترت الطائرة ولم تستخدمها في أي مهام عسكرية حتى الآن.

ومن بين الـ 11 حادث كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 8 حوادث خسر فيها أكثر من 800 مليون دولار، بينما كان الحوادث الثلاثة الأخرى من نصيب اليابان وبريطانيا، وهو ما يعني أن "إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي قبل أن تخوض معركة واحدة.

وتقدر التكلفة الإجمالية لتشغيل مقاتلات "إف – 35" خلال دورة حياتها التي تقدر بـ 66 عاما بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها السلاح الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول سنتر" الأمريكي.

وتوجد 3 نسخ من مقاتلات "إف – 35" تختلف تكلفة كل منها عن الآخر، حسبما ذكر الموقع، وهي:

"إف – 35 إيه": نسخة مخصصة للقوات الجوية مصممة للإقلاع والهبوط التقليدي وتكلفتها تقدر بـ 110 مليون دولار.

"إف – 35 بي": نسخة مصممة للإقلاع القصير والهبوط العمودي وتقدر تكلفتها بـ 135 مليون دولار.

"إف – 35 سي": نسخة مصممة للإقلاع والهبوط العمودي لحاملات الطائرات وتقدر تكلفتها بـ 117 مليون دولار.

ورصد الموقع تسلسل زمني لأبرز حوادث "إف - 35" من 2014 حتى 2022، ففي 2014 تم احتراق طائرة خلال الإقلاع بقاعدة إجلين الجوية غرب ولاية فلوريدا، وفي أبريل 2018 احترقت طائرة تابعة لمشاة البحرية، وفي سبتمبر من نفس العام تحطمت طائرة خارج قاعدة مشاة البحرية في بيوفورت، بولاية ساوث كارولينا، وفي مايو 2020، تحطمت طائرة خلال الهبوط بقاعدة إجلين الجوية، وفي سبتمبر 2020 اصطدمت طائرة مع طائرة تزود بالوقود في أجواء كاليفورنيا، وفي يناير 2022، غرقت طائرة في مياه بحر الصين الجنوبي، وفي أكتوبر من نفس العام تحطمت طائرة بقاعدة هيل الجوية بولاية يوتا، وفي شهر ديسمبر الجاري تحطمت طائرة إثر عودتها من مهمة تدريبية بولاية تكساس.

وكانت اليابان وبريطانيا هما شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في خسارة أموال طائرة جراء تحطم مقاتلات شبحية من طراز "إف - 35" كما يلي: في أبريل 2019 تحطمت طائرة "إف 35 إيه" تابعة للجيش الياباني، وفي نوفمبر 2021، تحطمت "إف - 35" على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث، وفي الأول من ديسمبر تحطمت طائرة يابانية.

وبحسب الموقع الرسمي للطائرة "إف – 35"، فإن عدد ما تم إنتاجه منها حتى الآن تجاوز 875 طائرة، بينما تجاوز عدد الطيارين المؤهلين لقيادتها ألفا و845 طيار.

ويشمل برنامج الصيانة الخاص بالطائرة أكثر من 13 ألفا و350 عامل منتشرين في 36 قاعدة حول العالم، بينما وصل عدد ساعات الطيران لـ "إف – 35" لأكثر من 600 ساعة طيران.