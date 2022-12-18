إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين سقطت إحداهما فى ترعة بسوهاج

شهدت قرية الديابات دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين نصف نقل وسقوط إحداهما بالترعة المجاورة على الطريق نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعا للمستشفى للعلاج وجار إستخراج السيارة من داخل الترعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية الديابات بين سيارتين وسقوط إحداهما داخل الترعة المجاورة للطريق ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية عقب إنتقال مأمور مركز شرطة أخميم العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم وقيادات المحليات وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهرى بوقوع مصادمة بين سيارتين نصف نقل على الطريق وسقوط غحداهما بالترعة المجاورة للطريق نتج عن الحادث إصابة أ . أ . م 59 سنة بإشتباه نزيف بالبطن، وا . ث . م 40 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وم . ع . ذ 40 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وع . خ . ع 52 سنة بإشتباه كسر مضاعف بالقدم اليمنى، وم . ا . ف 39 سنة بإشتباه نزيف بالبطن، وم . ا . ع 40 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وم . ا . ع 42 سنة مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و ف . ق . ج 56 سنة بإشتباه نزيف بالبطن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وقوات الحماية المدنية لإستخراج السيارة التي سقطت داخل الترعة وجار إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرير محضرا بالواقعة تمهيد للعرض على جهة التحقيق المختصة للتولى شئونها.