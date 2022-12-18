إصابة 17 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق مرسى علم جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 17 شخص اليوم في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مرسى علم - برنيس، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم لتلقي العلاج .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بقيادة الدكتور محمد غريب، مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 80 طريق مرسى علم - برنيس، على الفور تم الدفع بسيارات إسعاف من نقاط التمركز بطريق مرسى علم الشلاتين.

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف أن الحادث اسفر عن اصابة 17 شخص تم نقلهم لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، كما تبين أن الإصابات جميعها خفيفه وان هناك عدد من المصابين غادرو المستشفى بعد إجراء الإسعاف الأولية لهم .

وحررت الجهات المسئوله محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة المسئولة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .