إصابة مواطن بحروق خطيرة إثر صعق بالكهرباء فى الفيوم



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بإصابة مواطن بصعق كهربائي في منزلة، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، ما تسبب في إصابته بحروق خطيرة بأماكن متفرقة من جسده، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

