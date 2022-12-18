اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:12 م
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إصابة مواطن بحروق خطيرة إثر صعق بالكهرباء فى الفيوم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:50 م
إصابة مواطن بحروق خطيرة إثر صعق بالكهرباء فى الفيوم أسلاك كهربائية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطن بحروق خطيرة، إثر صعق كهربائي وقع بمنزله في الفيوم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بإصابة مواطن بصعق كهربائي في منزلة، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، ما تسبب في إصابته بحروق خطيرة بأماكن متفرقة من جسده، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

 


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