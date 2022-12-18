إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالحدائق

قررت نيابة حدائق القبة، إحالة حارس عقار للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة.

وأسفرت جهود رجال المباحث عن ضبط (حارس عقار، له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وفضية وجهاز لاب توب وجهاز أى باد وهاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

كما تم ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .