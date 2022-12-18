اليوم السابع
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إحالة الزوج المتهم بقتل زوجته فى الزاوية الحمراء لفضيلة المفتى

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:23 م
إحالة الزوج المتهم بقتل زوجته فى الزاوية الحمراء لفضيلة المفتى محكمة،ارشيفية
كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

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حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم على الزوج المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء بسبب خلافات أسرية بينهما، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فيه.
 
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، وحاتم عبدالفتاح أبوشنب، وأمانة سر رفاعي فهمي.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وعثروا على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر مقتولة بطعنات في الرقبة والصدر، وتبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب رفضها إعطاءه بعض المال لشراء مواد مخدرة، ثم توجه إلى القسم وسلم نفسه، وتم نقل الجثمان للمشرحة.
 
 

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