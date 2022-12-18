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إحالة أوراق شاب وخاله للمفتي بتهمة قتل والده وأشقائه الـ 4 بقنا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:30 م
إحالة أوراق شاب وخاله للمفتي بتهمة قتل والده وأشقائه الـ 4 بقنا محكمة جنايات نجع حمادي
قنا- صابر سعيد

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير ، أوراق شاب وخاله إلى المفتي في القضية المعروفة بمذبحة أبو مناع غرب.

تعود أحداث القضية إلى يونيه 2011، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا، بقيام جمال.ع.ا، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته مما أدى إلى وفاة كلا من، والده، وأشقائه أحمد ومحمد ووحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد، بطلق ناري بالساقين.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم، أطلق النيران على أسرته بسبب خلافات على الميراث بينهم، وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه بقرية بقنا، كما ضبطت خال المتهم، والذي أمده بالسلاح.
 
تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهمين، بإحالة أوراقهما إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

جنايات نجع حمادي

مذبحة دشنا

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