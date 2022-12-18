إحالة أوراق شاب وخاله للمفتي بتهمة قتل والده وأشقائه الـ 4 بقنا

تعود أحداث القضية إلى يونيه 2011، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا، بقيام جمال.ع.ا، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته مما أدى إلى وفاة كلا من، والده، وأشقائه أحمد ومحمد ووحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد، بطلق ناري بالساقين.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم، أطلق النيران على أسرته بسبب خلافات على الميراث بينهم، وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه بقرية بقنا، كما ضبطت خال المتهم، والذي أمده بالسلاح.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهمين، بإحالة أوراقهما إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.