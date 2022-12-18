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أوكرانيا: القوات الروسية تقصف منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:31 ص
أوكرانيا: القوات الروسية تقصف منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية فالنتين ريزنيشنكو اليوم الأحد أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول في دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة خمس مرات خلال الليلة الماضية.

وقال ريزنيشنكو - في بيان عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "لقد ضربوا ثلاثة مجتمعات - نيكوبول ومارهانيتس وشيرفونوهريفكا".

وأوضح أنه أصيب رجل يبلغ من العمر 59 عاما في نيكوبول. حيث تلقى مساعدة طبية وغادر ليتلقى العلاج في المنزل. ولحقت أضرار بعدد من المنازل الخاصة والمباني الملحقة ومدرسة في البلدة.

وبحسب المعلومات الواردة، عثر رجال الإنقاذ على جثة طفل تحت أنقاض مبنى من ثلاثة طوابق بعد إصابته بصاروخ في كريفي ريه بمنطقة دنيبروبتروفسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا


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