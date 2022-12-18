أهالى أسيوط يطلقون عدة مبادرات لتيسير الزواج مع ارتفاع أسعار الذهب.. صور

حرص عدد كبير من شباب وأهالى محافظة أسيوط على إطلاق عدد من المبادرات التى من شأنها تيسير الزواج على الشباب فى ظل الارتفاع الجنونى للذهب وبعض العادات والتقاليد التى تكلف العريس نفقات كبيرة لا يتحملها وذلك تيسيرا على الشباب المقبل على الزواج وتوصل الأهالى فى عدد من المراكز إلى إلغاء الذهب والنيش وكتابة ما يقابلهم من أموال فى قائمة العروسة حفاظا لحقها ووجدت المبادرة إقبالا كبيرا من الأهالى وكبار العائلات وممثلى الأزهر والكنيسة المصرية بهذه المراكز.

ومن بين هذه المراكز مركز ابنوب بمحافظة أسيوط حيث أطلق شباب قرية الحمام إحدى قرى مركز ابنوب بمحافظة أسيوط مبادرة تحت شعار "بلاش دهب -بلاش نيش اكتبهم فى القائمة واحفظ حق بنتك " ووجدت المبادرة قبولا من أهالى القرية".

وقال محمود الخطيب أحد شباب المبادرة أن المبادرة أطلقه مع عدد من شباب القرية وتم توزيع اوراق تتضمن بنود المبادرة القائمة على إلغاء الذهب والنيش الذين يكلفون العريس مبالغ طائلة وتتسبب هذه المبالغ الكبيرة فى تعسر الشباب عن الزواج مع كتاباتهم من ضمن مستحقات الزوجة بما يضمن حقها ووجدت هذه المبادرة قبولا لدى أهالى القرية والقرى المجاورة.

وقال عاطف هاشم أحد شباب قرية الحمام أنه تم عقد اجتماع بحضور قيادات الأزهر والكنيسة بالقرية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير من العائلات والشباب وتم الاتفاق على تفعيل المبادرة التى تهدف فى الأساس إلى تيسير الزواج على شباب القرية مع البدء فى التوعية لكل أهالى القرية لمحاربة ارتفاع الذهب والعادات التقليدية التى تكلف العريس والعروسة دون فائدة منها مع الاحتفاظ بحق العروسة من خلال كتابة هذه المستحقات فى القائمة.