اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى أسيوط يطلقون عدة مبادرات لتيسير الزواج مع ارتفاع أسعار الذهب.. صور

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:14 م
أهالى أسيوط يطلقون عدة مبادرات لتيسير الزواج مع ارتفاع أسعار الذهب.. صور جانب من المبادرة
أسيوط -هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص عدد كبير من شباب وأهالى محافظة أسيوط على إطلاق عدد من المبادرات التى من شأنها تيسير الزواج على الشباب فى ظل الارتفاع الجنونى للذهب وبعض العادات والتقاليد التى تكلف العريس نفقات كبيرة لا يتحملها وذلك تيسيرا على الشباب المقبل على الزواج وتوصل الأهالى فى عدد من المراكز إلى إلغاء الذهب والنيش وكتابة ما يقابلهم من أموال فى قائمة العروسة حفاظا لحقها ووجدت المبادرة إقبالا كبيرا من الأهالى وكبار العائلات وممثلى الأزهر والكنيسة المصرية بهذه المراكز.

 

ومن بين هذه المراكز مركز ابنوب بمحافظة أسيوط حيث أطلق شباب قرية الحمام إحدى قرى مركز ابنوب بمحافظة أسيوط مبادرة تحت شعار "بلاش دهب -بلاش نيش اكتبهم فى القائمة واحفظ حق بنتك " ووجدت المبادرة قبولا من أهالى القرية".

 

وقال محمود الخطيب أحد شباب المبادرة أن المبادرة أطلقه مع عدد من شباب القرية وتم توزيع اوراق تتضمن بنود المبادرة القائمة على إلغاء الذهب والنيش الذين يكلفون العريس مبالغ طائلة وتتسبب هذه المبالغ الكبيرة فى تعسر الشباب عن الزواج مع كتاباتهم من ضمن مستحقات الزوجة بما يضمن حقها ووجدت هذه المبادرة قبولا لدى أهالى القرية والقرى المجاورة.

 

وقال عاطف هاشم أحد شباب قرية الحمام أنه تم عقد اجتماع بحضور قيادات الأزهر والكنيسة بالقرية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير من العائلات والشباب وتم الاتفاق على تفعيل المبادرة التى تهدف فى الأساس إلى تيسير الزواج على شباب القرية مع البدء فى التوعية لكل أهالى القرية لمحاربة ارتفاع الذهب والعادات التقليدية التى تكلف العريس والعروسة دون فائدة منها مع الاحتفاظ بحق العروسة من خلال كتابة هذه المستحقات فى القائمة.

أهالى أسيوط يطلقون عدة مبادرات لتيسير الزواج مع ارتفاع أسعار الذهب
أهالى أسيوط يطلقون عدة مبادرات لتيسير الزواج مع ارتفاع أسعار الذهب

مبادرة بلاش النيش والدهب بأسيوط
مبادرة بلاش النيش والدهب بأسيوط

مبادرة تيسير الزواج بأسيوط
مبادرة تيسير الزواج بأسيوط

 


اسيوط

اسعار الذهب

تقارير مصرية

اخبار مصر

تيسير الزواج

مبادرة تيسير الزواج



الموضوعات المتعلقة

محافظ قنا يشهد احتفال تيسير زواج 100 شاب وفتاة بقرى حياة كريمة.. صور

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:43 م

نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" في المحافظات.. أبرزها تنظيم حفل تيسير زواج 125 فتاة بقنا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:28 م

محافظ أسوان يتابع أنشطة وفعاليات مبادرة "لتسكنوا إليها" لتيسير الزواج على الشباب

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:44 م

لتسكنوا إليها.. خطوات جادة لتنفيذ المبادرة بالفيوم.. المحافظ يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر والأوقاف لتوحيد الجهود فى التوعية بالقضايا المجتمعية.. ويوجه بإعداد خطة عمل لمواجهة غلاء المهور وتيسير الزواج

الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:00 م

انطلاق فعاليات مبادرة "لتسكنوا إليها" لمواجهة غلاء المهور وتيسير الزواج.. صور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:03 م

لتسكنوا إليها..ندوة لأهالى قروى الدكة بأسوان ضمن مبادرة الأزهر لتيسير الزواج

السبت، 30 يوليه 2022 12:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة