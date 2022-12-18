أمن الجيزة يضبط عامل بعد اتهامه بالشروع في القتل

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بالشروع في قتل شقيقه وطعنه بسلاح أبيض في العجوزة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليه تشاجر معه، واعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.