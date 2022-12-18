"أسامة" فنان يصمم مجسمات متعددة للتعبير عن المشاعر مستخدما الأسلاك المعدنية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المواهب في تشكيل المجسمات بمحافظة كفر الشيخ، ومن بين الذين تربعوا على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى شاب من احد قرى مركز دسوق، لم يجيد فن رسم البورتريهات المتعددة فقط بل أتقن في تكوين أشكال متعددة من الأسلاك المعدنية، ومجسمات متعددة لحيوانات وطيور، ولعدد من الاشخاص، ورسومات لإنسان تباينت مشاعره.

قال أسامة صديق، 21 سنة، طالب بكلية نظم المعلومات، إنه لم يكتف برسم البورتريه مستخدما أقلام الرصاص، والفحم والشاي والملح، فأبدع في رسم مشاهير الفنانين وكرة القدم سواء في مصر أو دول العالم المتعددة، والشخصيات العامة، سواء رؤساء مصر، وشيخ الأزهر، وفخر العرب محمد صلاح،وكريم بنزيكمه، اللاعب الفرنسي من أصول عربية والشيخ الشعراوي، وأبطال مسرح مصر، ورسم الطبيعة الجميلة، و المهن المتعددة التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ.

وأضاف صديق، لـ"اليوم السابع"، إنه لجأ لوسيلة أخرى للرسم والإبداع باستخدام الأسلاك المعدنية، لتصميم مجسمات لحيوانات منها الغزال والنسر، والبغبغان، بالإضافة للتعبير عن المشاعر المتعددة والمختلفة لدى الانسان، وما يصببه من آلام وأحزان، ووضع له عنوان" انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح".

وقال صديق، إن تصميم الأشكال والمجسمات ليس بالأمر السهل، فالمجسم الواحد يحتاج لوقت لتشكيله، فقد يستغرق يوم أو ثلاثة أيام، حسب نوع المجسم الذي يصممه، بما يتناسب مع الشكل الحقيقي للحيوان او الطائر او الانسان، او الادوات الكهربائية وغيرهم، مستخدما لفة السلك المعدني و البينزا، ويكون الهيكل الجسماني الداخلي للمجسم أولاً، وبعدها يبدأ بتغليف الجسم الخارجي للشكل، وإبراز التفاصيل المكونة للشكل.

وأضاف صديق، أن خياله ساقه إلى فن اكتشفه بطبيعته دون دراسته، فقرر أن يتميز بفن الأسلاك ويعبر عن الحالة النفسية للأشخاص فى صورة مجسمات من الأسلاك النحاسية بخلاف تجسيد الطبيعة، وتطور وتعمق لحبه للفن، وفكر أن يعبر الإحساس سواء بالفرح والحزن وترجمة الأفكار للمجسمات، كمثل أى فنان أو رسام يرسم حالة الشخص ولكن بأسلاك نحاسية، فيستطيع التعبير عن الحالة وتجسيدها في المجسم ليراها كل شخص ،يستطيع أن يفهم هل هذا مجسم يعبر عن السعادة أم الحزن، وتعمد أن يلمس احساس كل من يرى فنه.

وأكد صديق، صنع المجسمات المعدنية الجمالية من السلك المرن، ويكون السلك من النحاس الأحمر أو الأصفر أو الفضة أو معدن الألومنيوم ، فيتم استخدام الأسلاك في كثير من الصناعات ولكن الاسلاك الرفيعة هي الأكثر استخدام في تشكيل التحف و عمل مجسمات بالسلك المعدني، وهناك أعمال فنية بالسلك النحاس وفي الأغلب تصنع أكسسورات السيدات من أسلاك النحاس، والتحف والتماثيل الفنية، والمجوهرات يكون أساسها التشكيل المعدني لمعدن الذهب أو البرونز.

وأضاف صديق، فن تشكيل المعادن والمجسمات ، عملية صنع أشياء زخرفية أو مجسمات معدنية جمالية، وشكل من أشكال الفن وهواية لكثير من الناس، ويتم صنع المجوهرات والأواني والاكسسوارات النسائية الحديثة، مؤكداً أن فن المعادن كان من قديم الزمان وتميز به المصريين القدماء، فتم تشكيل المعادن مثل النحاس والفضة والذهب في المجوهرات، وهناك عدد من الحرفيين الموهوبين الذين عملوا على الحلي والمجوهرات الفضية و أشغال يدوية بالأسلاك المعدنية، وهدفنا الحفاظ على تميز المصريين القدماء في هذا الفن.



بغبغان



تصميم غزال



تصميم نسر من الاسلاك المعدنية



تصميم لانسان



مجسم لتباين المشاعر في الانسان