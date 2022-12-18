اليوم السابع
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أرخص لمبة موفرة.. شاب يعيد تشغيل اللمبات المنتهية بالضمان في الإسكندرية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:00 ص
أرخص لمبة موفرة.. شاب يعيد تشغيل اللمبات المنتهية بالضمان في الإسكندرية محمد حمادة
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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التقى "اليوم السابع" شابا من محافظة الإسكندرية يقوم بجمع اللمبات المنتهية والقديمة، وإعادة تشغيلها مرة أخرى وبيعها بسعر 5 جنيهات مع ضمان مدى الحياة.

وقال محمد حمادة محمد، إنه موظف فى إحدى الشركات من محافظة الاسكندرية إنه يقوم بتجميع اللمبات الليد المنتهية وغير الصالحة أو بها عيوب، واعادة تشغيلها من خلال خبره منذ سنوات فى تصليح تلك اللمبات، وعرضها للزبون مرة اخرى .

وأضاف محمد حمادة لـ"اليوم السابع" أن تلك اللمبات أغلبها يتم الحصول عليها من المصانع، وبعد إعادة إصلاحها تعود للعمل بشكل جيد للإنارة مرة أخرى، ويبيعها بسعر 5 جنيهات وعليها ضمان مدى الحياة بعد البيع .

وأشار بائع اللمبات، إلى أن سعر اللمبة الواحدة 5 جنيهات فى متناول الجميع، ويوجد منها الابيض والاصفر والوان أخري، ويقوم بوضع علامات بعد الإصلاح على تلك اللمبات، وذلك من أجل إعادة إرجاعها فى حالة حدوث تلف بها .

جانب-من-اللمبات-المعروضة
جانب من اللمبات المعروضة

 

شاب-يعيد-تشغيل-اللمبات-المنتهية
شاب يعيد تشغيل اللمبات المنتهية

 

لمبات-ليد-بعد-إعادة-إصلاحها
لمبات ليد بعد إعادة إصلاحها

 

اللمبات-(1)
اللمبات

 

اللمبات-(2)
اللمبات

 


لمبات الليد

أخبار الإسكندرية

اللمبات القديمة

محافظة الإسكندرية

أخبار اليوم



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