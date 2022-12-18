اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا توقع اتفاقية لبناء كابل كهربائي تحت البحر الأسود

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 ص
أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا توقع اتفاقية لبناء كابل كهربائي تحت البحر الأسود البحر الاسود
اش ا

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وقعت أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا اتفاقية في العاصمة الرومانية، بوخارست، لبناء كابل كهربائي تحت البحر الأسود، ليكون مصدرًا جديدًا للطاقة للاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تقليل اعتماده على الطاقة الروسية.
 
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - حسبما نقلة قناة "يورو نيوز" الأوروبية السبت - "منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، قررنا التخلي عن الوقود الأحفوري الروسي وتنويع اختياراتنا تجاه شركاء موثوق بهم في مجال الطاقة"، مشيرة إلى أن الأمر قد نجح.
 
وبحسب "يورو نيوز"، سيوفر الكابل، الذي يبلغ طوله 1100 كيلو متر والممتد من أذربيجان إلى رومانيا، الطاقة الأذربيجانية لبقية القارة الأوروبية، كما أنه سيفيد المولدوفيين والأكرانيين الذين رأوا أن أمن الطاقة لديهم يتعرض للخطر بسبب قطع الإمدادات الروسية وقصف البنية التحتية الحيوية.
 
تجدر الإشارة إلى أنه قد يتم الانتهاء من المشروع خلال ثلاث أو أربع سنوات.

اوروبا

اذربيجان

رومانيا

البحر الاسود



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