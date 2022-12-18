أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتابع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعى الحالى".

الأجهزة الرقابية تبدأ فى متابعة الأسواق لضبط أسعار السلع.. التفاصيل

تبدأ لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة فى الأماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

التعليم توجه المديريات بالحفاظ على سرية أسئلة امتحانات الترم الأول

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بالحفاظ على سرية أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتأمين الامتحانات والتصدى للغش وتسريب الأسئلة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

بيج رامي يخسر مستر أولمبيا ويحقق المركز الخامس

خسر المصري ممدوح السبيعي الشهير "بيج رامي"، لقب مستر أولمبيا مُكتفياً بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها بيج رامي للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح.

وكان بيج رامى قد خضع للتحكيم السرى أمس ولكن فى النهائيات التى انتهت منذ قليل، خسر اللقب، بعد أن خطفه منه الإيرانى هادي شوبان مُحتلاً الترتيب الأول.

وتوّج ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامي" بلقب مستر أولمبيا أخر نسختين من البطولة مُتفوقاً على جميع منافسيه بجميع الدول.

كرة نهائي كأس العالم تصل استاد لوسيل قبل مواجهة فرنسا والأرجنتين.. فيديو

نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 فيديو على تويتر لكرة نهائي كأس العالم "الحلم"، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين فرنسا والأرجنتين، وذلك بعد وصولها إلى استاد لوسيل الذى يستضيف المباراة النهائية.

وزارة التموين تشكل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية والأساسية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتى ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية، لافتا إلى انه لا يوجد تسعير ‏إجبارى للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

الصحة: فيروس الأنفلونزا ينتقل عن طريق الرزاز الصادر من الكحة والعطس

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الأنفلونزا ينتقل بسهولة عن طريق الرزاز الذى يصدر من الكحة والعطس، وينبغى تغطية الفم والأنف عن الإصابة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائة خاصة الحصول على لقاح الأنفلونزا لمنع العدوى وانتشارها .

فقرات فنية متنوعة.. تفاصيل حفل نهائي كأس العالم 2022 باستاد لوسيل

يستعد استاد لوسيل لفتح أبوابه لاستقبال الجماهير استعداداً لنهائى كأس العالم 2022 فى الثانية ظهراً، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين فرنسا والأرجنتين، والمقرر لها الخامسة مساء اليوم الأحد.

وأكد الاتحاد الدولي، عبر موقعه الرسمي، أنها ستكون أمسية من العُمر تحتفى بـ 29 يوماً استثنائياً بالشِّعر والموسيقى، يقدّم فنانو الأغنيات الرسمية للبطولة مقطوعاتهم قبل موقعة الأرجنتين وفرنسا، وتُفتح بوابات الاستاد فى الثانية ظهرا، وندعو الجماهير للوصول لمقاعدهم بحلول الساعة 4:30.

رئيس النواب: تعديلات الإجراءات الضريبية لا يمس معاملات المواطنين البنكية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم.