أخبار البورصة اليوم الأحد 18-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 960.017 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 13.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 960.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 909.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.98 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.35%، والعرب على 11.84%، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 243.3 ألف جنيه، 42.2 مليون جنيه، 60.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 34.5 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 14843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2594 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17851 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 6107 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3609 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1271 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

مصر المقاصة

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 15 ألف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.680 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.665 مليون وثيقة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 750 ألف سهم، 105.4 ألف سهم، 96.7 ألف سهم، 400 ألف سهم، 651 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والكابلات الكهربائية المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات 2 مليون سهم، 6 مليون سهم، 107.1 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وشركة مستشفى كليوباترا 10 آلاف سهم، 118.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، والكابلات الكهربائية المصرية 605.6 ألف سهم، 200 ألف سهم، 60.8 ألف سهم، 1207 سهم، 107.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وابن سينا فارما، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق 89.4 ألف سهم، 879 ألف سهم، 350 ألف سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي.

إيكمى

وافقت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، على قبول استقالة محمود محمد شعبان سليم من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة، وإبراء ذمته عن فترة توليه رئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس إدارة جديدة برئاسة وائل زيادة، والنظر في دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة إيليت للاستشارات المالية للأوراق المالية، والاعتماد في أول جمعية عامة عادية بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، والنظر في الاستحواذ على إحدى شركات الأقمشة الطبية بنسبة 72%.

كما وافقت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه ليصبح عدد الأسهم بعد التجزئة 120 مليون سهم، وزيادة رأسمال الشركة المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقدًا من 120 مليون جنيه إلى 180.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 60 مليون جنيه.

شركة القلعة

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، تحقيق إيرادات بلغت 23.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بمعدل نمو سنوي 86% بفضل المساهمة القوية للشركة المصرية للتكرير، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 16.7 مليون جنيه.