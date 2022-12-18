أجواء عالمية فى فنادق الغردقة تزامنا مع ختام كأس العالم.. صور

نظمت فنادق مدينة الغردقة، أجواء عالمية لعملائها من السياح الأوروبيين، تزامنا مع انطلاق مباراة ختام كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، حيث رفعت أعلام المنتخبين فى أجواء عالمية داخل الفنادق المختلفة بالغردقة.

ومع قضاء أعداد كبيرة من السياح أجازتهم فى فنادق الغردقة رفعت الأعلام الفرنسية بشكل كبير منهم أيضا عدد كبير من يشجع الأرجنتين، حيث يتابع السياح المباراة بشكل كبير.

ومن جانبه قال، إيهاب السيد مدير أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة المشاركة فى الاحتفالات، إننا وفرنا شاشات تلفزيونية ضخمة لإذاعة المباريات بدءا من انطلاق فعاليات كأس العالم، وتوفير أعلام وتى شيرت المنتخبات مع المشروبات الساخنة والباردة والعصائر والحلويات وقيام فرق الأنيميشن بتلوين وجوه السائحين وأطفالهم بأعلام بلادهم، لافتاً لأن اليوم تم الاستعداد له منذ الصباح الباكر، بالعديد من الفقرات الفنية قبل انطلاق المباراة الختامية.

فيما قال علاء الدين محمود أحد مديرى المنتجعات السياحية المشاركة فى الاحتفالات، أنه تم الاستعداد لتغطية المباراة النهائية لكأس العالم، مع تجهيز حفلاً كبيراً عقب انتهاء المباراة وتسليم نسخة مصغرة من كأس العالم تم تصميمها خصيصاً ليتم تسليمها لنزلاء الفنادق ممن يفوز منتخبهم بكأس العالم.