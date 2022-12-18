اليوم السابع
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أبناء قرية العزيزية بالجيزة يتبرعون بـ2 مليون جنيه لتجهيز مركز طبى.. صور

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:43 م
أبناء قرية العزيزية بالجيزة يتبرعون بـ2 مليون جنيه لتجهيز مركز طبى.. صور مركز طبى لمرضى الفشل الكلوى
كتبت - مرام محمد

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ضرب أهالى قرية العزيزية بمركز ومدينة البدرشين بالجيزة، المثل والقدوة، حيث اجتمعوا رجالا ونساءً وأطفالا على حب الخير والعطاء للنهوض بمستوى الخدمات بقريتهم وقاموا بإنشاء عيادات ومركز غسيل كلوى بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه؛ وذلك لخدمة مرضى الكلى بقريتهم والقرى المجاورة.

 

يقول محيى رشدان أحد أبناء القرية، إن أهالى القرية مثالا يحتذى به فى المشاركة الاجتماعية وفعل الخير، يسعون دوما للارتقاء بقريتهم دون أن يقفوا مكتوفى الأيدى، وأظهروا مدى ولائهم لقريتهم وحبهم للخير فى تكاتفهم ووحدتهم بكبارهم وصغارهم لمساندة مرضى الفشل الكلوى وتوفير أوجه الرعاية الصحية لهم وتخفيف آلامهم ومعاناتهم فى السفر للمدن المجاورة لتلقى العلاج.

 

وتابع حديثه لـ"اليوم السابع"، قائلا: الجميع تسابق فى فعل الخير، تكاتفنا جميعا رجالا ونساء وأطفالا منذ ما يقرب العام ونصف لتحقيق حلمنا فى تجهيز مركز طبى متكامل لعلاج مرضى الفشل الكلوى، والذى كان قد أهداه ابن القرية الراحل الدكتور سمير عقبى لقريته منذ عدة سنوات، على أمل أن يتم تجهيزه ويكون ذات يوم مركزا طبيا مجهزا لخدمة مرضى الفشل الكلوى.

 

وأضاف: بدأنا فى جمع التبرعات كلا على حسب استطاعته، فمنا من تبرع بالمال فى صناديق خصصت للمركز وتم توزيعها فى الأماكن الحيوية والخدمية بالقرية، ومنا من قام بشراء جهاز طبى، ومنا من ساهم بشراء مولد كهربائى للمركز، حتى أن أطفال القرية عبروا عن تضامنهم وتبرعوا لتجهيز المركز بكل ما ادخروه من مصروفهم اليومى بحصلاتهم.

 

واستطرد: نجحنا فى غضون ثلاثة أشهر فقط فى تجهيز المركز على أعلى مستوى ودعمه بالأجهزة والأدوات الطبية بما يقرب من 2 مليون جنيه، الأمر الذى سيرتقى بالخدمات الصحية بالقرية وسيوفر على الأهالى مشقة السفر والمصاريف الباهظة التى كان يتحملونها بحثا عن العلاج فى المدن الأخرى.

 

 
 
 
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