16 معلومة عن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش

عقب انتهاء قمة المناخ التى خرجت بتوصيات أهمها توطين الصناعات الخضراء ضمن اهتمام الدولة والحكومة لتنفيذ برنامج متكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومن بينها مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن المشروع:

1- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، تتم إقامته فى أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة من 10-12 فدانا.

2- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، يتم بالتنسيق والتعاون بين 4 وزرات منهم البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والإنتاج الحربى .

3- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، يهدف إلى معالجة 1200 طن / يوم مخلفات صلبة بلدية إلى 30 ميجاوات / ساعة.

4- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، يعمل على تحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات.

5- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش جزء من نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومى.

6- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، يهدف إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادى.

7- يسعى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، إلى إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.

8- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش يساعد فى تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضى التى يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية.

9- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش يساعد أيضا على تجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التى تسبب أضرار بيئية وصدور انبعاثات.

10- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، هو أحد المشروعات التى فتحت المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص من كافة أنحاء مصر للاستثمار.

11- قدمت إحدى الشركات الدراسة الفنية للتكنولوجيا المستخدمة فى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بابورواش، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية.

12- وزارة البيئة تقوم حاليا بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع وتم اصدار الموافقة عليها.

13- تعمل حاليا محافظة الجيزة على سرعة الانتهاء من التراخيص اللازمة لأرض مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بابورواش

14- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بابورواش، سيمثل نقلة كبيرة فى مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة ضمن منظومة المخلفات الجديدة.

15- مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بابورواش، سيساهم فى تحسين جهود الدولة للتعامل مع المخلفات اليومية بمحافظة الجيزة بدلاً من دفنها فى المدافن الصحية.

16- وزارة التنمية المحلية ستقدم كل الدعم والتنسيق الكامل لمحافظة الجيزة مع كافة الجهات الحكومية لإستصدار التراخيص اللازمة، لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بابورواش بعد تخصيص الأرض بمتابعة كافة المراحل التنفيذية للمشروع وحتى تشغيل للمحطة.

جدير بالذكر انه تم اصدار العقد النموذجى، لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب الاستشارى القانونى الدولى وتم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء.