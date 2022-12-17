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%16 زيادة فى إجمالى الكميات المنقولة بوسائل نقل المواد البترولية عام 22/2021

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:25 م
%16 زيادة فى إجمالى الكميات المنقولة بوسائل نقل المواد البترولية عام 22/2021 الاحصاء
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم السبت، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى فى مصر عام 2021/2022. 
 
وأهم مؤشراتها بلــــغ إجمــــإلى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 105.8 مليون طــن مترى عام 2021/2022مقابل 91.2 مليون طن متــرى عــام 2020/2021 بنسبــة  زيادة قدرها 16 %، وبلــغ اجمإلى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 311 ألف طن مترى عـام 2021/ 2022 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 79 جنيه مقابل 325.3 ألـف طـن مترى عام 2020/ 2021 بنسبة  انخفاض قدرها 4.4%.
 
وبلغـــت الكــميـات المنقولة باللـوارى  27.6 مليـون طـن متــرى عـام 2021/2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها  63  جنيه مقابل 22.5مليــــون طن مترى عام 2020/2021  بنسبة زيادة 22.8 %.
 
وبلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 87  خط بإجمإلى اطوال6.3 ألف كم  عام 2021/2022، وبلغ اجمـــإلى الكميــات المنقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية ، الخــــــام ، المتكثفات ، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيـــب البتــــــرول 67.6 مليـون طـن متــرى عام 2021/2022 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــى قــدرها)   572، 464 ، 188، 439   ( جنيــه  مقابــل  59.8 مليـــون طــن عـــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.1%.
 
وبلغــــت الكميـــات المنقولـــة مــن الزيت الخـــام والمنتجــات البتروليـــة بالنـاقـــلات السـاحليـــة المستأجــرة  10.2 مليـــون طـــن  عــام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 98 جنيه  مقابل  8.6 مليون طــن مــترى عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وبلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى 72.5 مليار متر مكعب  منها 62.8مليار متر مكعب للسوق المحلى  بنسبة 86.7% و9.6 مليار متر مكعب للتصــدير بنسبة 13.3% , بمتوسط تكـلفة نقــل الـمتر المكعـب 0.04 جنيـة عـام 2021/2022 مقابـل 66.7 مليـــار متر مكــعب عام 2020/  2021 بنسبة زيادة قدرها 8.6%.
 
وبلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعى  2.9 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 36.3 مليار جنيه عام 2021/2022.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

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