كتب محمد جمال

أعلن المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لن تتعدى الـ10 % من إجمالي عدد الناخبين المسجلين وهم حوالي 9 ملايين ناخب.



وقال المنصري - في تصريح له اليوم /السبت/ بالمركز الإعلامي لمتابعة انتخابات مجلس نواب الشعب - إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وفقا لمحاضر الفرز المبدئية باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية عقب إغلاق باب الاقتراع وصل إلى حوالي 805 آلاف ناخب.

وعزا المنصري تراجع نسب المشاركة في الانتخابات إلى عدة أسباب، منها اتباع النظام الجديد الخاص بالاقتراع على الأفراد بدلا من القوائم الانتخابية لأول مرة في تاريخ تونس، إضافة إلى أن معظم المرشحين كانوا من المستقلين وبالتالي لم يحظوا بدعم حزبي كما كان في السابق.



وكانت مراكز ومكاتب الاقتراع التونسية قد أغلقت أبوابها في الوقت القانوني المحدد لانتهاء عملية الاقتراع في السادسة من مساء اليوم، ما عدا الدوائر التابعة لمناطق جربة حومة السوق، وجربة ميدون، وجربة أجيم، وجرجيس، التي تستمر عمليات التصويت بها حتى الساعة الثامنة مساء وذلك للخصوصية الديموغرافية لهذه المناطق.

قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بو عسكر اليوم إن نسب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية 2022 كانت أقل من النسب المعتادة فى الانتخابات السابقة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأكد بو عسكر أن الحملات الانتخابية كانت من أنظف الحملات في تاريخ تونس، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أى إشكاليات أو خروقات كبرى تؤثر على النتائج.

أغلقت مراكز ومكاتب الاقتراع بتونس أبوابها في تمام السادسة من مساء اليوم /السبت/، لتبدأ عمليات فرز وتجميع الأصوات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.