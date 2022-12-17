وقال بوعسكر – خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لمتابعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب – إن عملية التصويت مستمرة حتى الساعة السادسة مساء، متوقعا أن تشهد نسب الإقبال زيادة خلال الساعات القليلة المقبلة.