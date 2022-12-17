ننشر مواقيت الصلاة السبت 17/12/2022 بمحافظات الجمهورية

كتب: محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 2:41

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:08

موعد صلاة الظهر 11:47 م

موعد صلاة العصر 2:34 م

موعد صلاة المغرب 4:53 م

موعد صلاة العشاء 6:16 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:57

وقت صلاة الظهر 11:39

موعد صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:22