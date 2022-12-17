ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة متنوعة اليوم‎

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط اليوم 11 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 9 سفن أخري، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44053 طنا تشمل: 3700 طن يوريا و3002 طن رمل و1300 طن أسمنت و 116 طن رخام و22900 طن ملح و13485 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27007 أطنان تشمل: 1000 طن ذرة و7065 طن حديد و1451 طن ابلاكاش و7686 طن خردة و2805 أطنان خشب زان و 7000 طن صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 505 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 300 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1887 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 148449 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109176 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2628 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2224 شاحنة.