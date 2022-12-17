اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 01:04 م
أكرم القصاص
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"مياه الفيوم" تواصل استبدال العدادات الميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:03 م
"مياه الفيوم" تواصل استبدال العدادات الميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع عداد مسبقة الدفع - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أن الشركة مستمرة فى استبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسبقة الدفع وفق خطة الشركة القابضة، بالتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع بدلا من العدادات الميكانيكية بالمصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

ولفت عبد الجليل أن الإدارة العامة للاشتراكات والعدادات بالقطاع التجارى قامت بتركيب نحو 1570 عدادا مسبق الدفع للمصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

وأضاف رئيس الشركة أنه فى إطار حرص الشركة على تقليل الفاقد بمناطق DMZ تم فحص عدد 150 عدادا بقرية مطرطارس واعادة تركيب العدادات للعملاء بعد الانتهاء من الفحص والصيانة علاوة على أنه جار فحص العدادات بقريتى الكعابى وبيهمو.

 


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