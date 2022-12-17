موهوبة في خدع السينما..فتاة دمياط: أحلم بتمثيل مصر بمهرجان عالمى (فيديو وصور)

دمياط - هيثم مراد

بدأت موهبتها منذ بضع سنوات، ذاع صيتها كأحد أشهر الموهوبين في مجال الخدع السينمائية داخل دمياط، وعملت على تنمية هذه الموهبة حتى أصبحت محط اهتمام صناع الدراما المصرية، لتشارك بنت دمياط في بعض الأعمال الدرامية، آخرها "الضاحك الباكي".

قدم اليوم السابع لقاء مع "خلود أبو العينين"، موهبة الخدع السينمائية داخل دمياط، فقالت: "في بداية الموضوع كان الأمر صعبا، واجهت الكثير من التحديات، أبرزها الخامات، ولكن الآن الأمور تغيرت كثيرا"

وأضافت فنانة الخدع البصرية قائلة: " عندما بدأت قمت بتنفيذ نماذج بسيطة، ونجحت في تنفيذها بخامات بدائية جدا، أسرتي كانت أول الداعمين لي في بداية طريقي واصدقائي أيضا، كل هذه المقومات كانت سببا مباشرا في نجاحي الان"

واستكملت صاحبة ال 28 عاما حديثها فقالت: " قدمت بعض النماذج الأخري، تابعت كل شئ، حاولت التعلم بشتي الطرق وكذلك التغلب على توفير الخانات واستخدام خامات بديلة تعكس نفس النتائج، حتى شاركت مع فريق عمل مسلسل الوسواس في عام 2015 وكانت بداية حقيقية بالنسبة لي"

واوضحت أيضا: " توجهت للدراسة داخل معهد الفنون المسرحية، أضاف الأمر لموهبتي المثير من الخبرات، الآن شاركت في مسلسل الضاحك الباكي، وأسعي إلي تقديم أعمالا تنافس السينما العالمية"

واختتمت موهبة دمياط الحديث قائلة: " ليس هناك مستحيل، فقط السعي والدراسة والايمان بقدراتك ستنصع الفارق، نمتلك مواهب عديدة لديها القدرة على المنافسة عالميا، احلم بتمثيل مصر في مهرجان عالمي هذا ما أسعي إليه الآن"



